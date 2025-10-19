In chiesa per rubare, ma trova solo il vino della messa: denunciato dai carabinieri un 58enne

SAN GIORGIO BIGARELLO Un’insolita incursione si è verificata lo scorso 25 settembre all’interno della chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire a San Giorgio Bigarello, dove un uomo di 58 anni è riuscito ad accedere alla sagrestia e ad aprire un mobile alla ricerca, presumibilmente, di oggetti di valore.

Ma invece di calici d’oro o preziosi candelabri, il ladro ha trovato soltanto paramenti sacri e una bottiglia di vino da messa. Una “refurtiva” ben lontana da quanto forse sperato.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello, l’uomo, domiciliato proprio nel comune, sarebbe stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza interne alla chiesa. I militari dell’Arma, avvisati dal parroco della sottrazione della bottiglia, hanno visionato i filmati, nei quali si vede chiaramente il soggetto entrare nella sagrestia e poi uscire con la bottiglia in mano.

Un gesto che ha destato scalpore non tanto per il valore economico del furto, quanto per l’irriverenza del luogo profanato: una sagrestia, parte intima e sacra di ogni chiesa.

A rendere l’episodio ancora più singolare, il fatto che l’uomo risieda nelle immediate vicinanze della caserma dei Carabinieri e sia già conosciuto dalle forze dell’ordine.

Proprio loro, pochi giorni dopo, si sono presentati alla sua abitazione, notificandogli un deferimento alla Procura della Repubblica di Mantova per il reato di furto aggravato.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari: sarà ora compito della magistratura accertare l’effettiva responsabilità dell’indagato, nel pieno rispetto del principio di innocenza fino a sentenza definitiva. Nel frattempo, il vino rubato, forse consumato in fretta, forse ormai diventato aceto., resta il simbolo amaro di un gesto sconsiderato, compiuto in un luogo in cui molti cercano conforto e raccoglimento.