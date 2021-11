In giro con mazze da baseball, coltelli e passamontagna: denunciati quattro 20enni

QUISTELLO Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Quistello, nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e repressione di reati di tipo predatorio, hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere quattro ragazzi P.B.B., classe 1997, A.A., classe 2000, M.A., classe 2003, M.F., classe 2004. I quattro giovani, a seguito di un controllo di polizia, venivano trovati in possesso di due mazze da baseball, della lunghezza di 70 cm, un coltellino svizzero, un passamontagna ed una forbice da lavoro, con punta di lunghezza 9 cm, occultate sulla loro persona ed a bordo delle loro autovetture, senza avere le dovute autorizzazione per il loro possesso.