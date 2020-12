Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, rinviato al 16 febbraio il match col San Giuseppe

MANTOVA Alla fine l’accordo è stato trovato: Saviatesta Mantova-Real San Giuseppe è stata rinviata al 16 febbraio prossimo alle ore 20. La motivazione è legata all’indisponibilità del campo di gioco. Sono stati decisi anche i recuperi delle altre gare saltate dai biancorossi: Acqua&Sapone-Mantova si giocherà il 15 dicembre, Mantova-Came Dosson si giochera nel “boxing day” che la Divisione vuole organizzare a Salsomaggiore a cavallo delle festività natalizie, il 26 dicembre (Santo Stefano) e sarà in diretta televisiva. Nel periodo delle feste in campo anche per un’altra gara: Saviatesta-Cybertel Aniene il 3 gennaio, mentre Signor Prestito Cmb Matera-Mantova sarà il 12 gennaio. Un vero e proprio tour de force per i biancorossi, che oltre ai predetti recuperi giocherà da calendario il 12 dicembre col Lido di Ostia in trasferta, il 19 contro Genova in casa, il 22 a Pescara contro la Colormax e il 29 con Petrarca Padova. Nell’anno nuovo il 6 gennaio con Pesaro in casa, Catania in trasferta il 9/1 e Sandro Abate nuovamente tra le mura amiche il 16. Praticamente 11 partite in 35 giorni, una vera e propria maratona per i ragazzi di Frane Despotovic, che dovranno dunque prepararsi a questo ritmo serratissimo, prima di tornare alla normale cadenza delle gare.

Nel frattempo il Saviatesta si guarda attorno sul mercato: serve sempre un elemento di qualità che possa dettare l’ultimo passaggio al pivot biancorosso Suton. Non c’è fretta per accaparrarsi un nuovo elemento, dato che le trattative si sono appena aperte. La pista giusta potrebbe essere all’estero, dove i biancorossi sono abituati a guardare: stavolta il mirino, però, potrebbe non essere puntato sui Balcani, ma sulle nazioni dove i campionati sono attualmente fermi per l’epidemia di Covid. Magari il Belgio, dove hanno già pescato alcune avversarie dei biancorossi nella massima serie. Ma non solo. Il direttore generale Cristiano Rondelli è al lavoro per trovare l’occasione giusta, tuttavia ancora non sarebbe stato identificato il profilo giusto per rinforzare adeguatamente la rosa del team virgiliano.