In un ristorante di Castiglione allarme per un malore

CASTIGLIONE Ieri sera a Castiglione si è verificato un episodio che ha scatenato parecchi timori. A quanto pare infatti, stando alle testimonianze raccolte dai presenti, verso le 20.30 sarebbe arrivata alla centrale operativa del 118 una telefonata che avvisava di una persona che, nelle cucine del nuovo ristorante di via Mazzini, si sarebbe sentita male. Il ristorante a quell’ora era aperto e all’interno vi erano decine di clienti. Considerata la situazione e considerato che si tratta di un ristorante con anche personale asiatico che serve cibo sia cinese che giapponese, il personale del 118 è entrato subito in azione prendendo tutte le precauzioni del caso.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono piombati i sanitari del 118 che hanno dato subito il via alle verifiche, chiedendo ai clienti di rimanere all’interno del pubblico esercizio e non lasciarsi andare a scene di panico. Da notare che, però, il personale del 118, prima di entrare nel ristorante, si è attrezzato con tute bianche anticontaminazione e mascherine. Il 118 ha avvisato anche i carabinieri chiedendo supporto in caso di necessità.

Solo dopo aver eseguito alcune verifiche, però, è emerso come all’interno del ristorante e nella cucina del ristorante stesso nessuno si fosse sentito poco bene. E, sempre secondo le testimonianze dei presenti, dopo la chiamata d’allarme, il 118 ha provato più volte a contattare il numero dal quale era partita la telefonata. Insomma, una chiamata d’emergenza fasulla e nessuno che in realtà si era sentito male: tutto lascia supporre che si sia trattato di uno scherzo telefonico sul quale potrebbe però configurarsi l’ipotesi di reato di procurato allarme.