Ladri al supermercato In’s di Roverbella: spariti carrelli di cibo

ROVEBELLA – Sono entrati forzando la porta d’emergenza e poi sono scappati con i carrelli stracolmi di generi alimentari per un valore che, ad ora, non è ancora stato quantificato. Il furto descritto è avvenuto tra le 23.30 e mezzanotte di lunedì sera al supermercato In’s di via Chauvenet, nella zona industriale di Roverbella. I ladri, tre in tutto e travisati con passamontagna, sono stati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso del punto vendita. Dalle immagini si vedono tre figure forzare la porta e accedere nell’edificio, che alla sera chiude alle ore 20. Una volta dentro, i tre malviventi hanno asportato dei generi alimentari e se ne sono usciti sempre dalla porta laterale. Il personale del supermercato è ancora impegnato nell’inventario necessario per capire quanti e quali merci sono state rubate. Stranamente i malfattori non si sono diretti negli uffici dove si trova la cassaforte con dentro gli incassi. Il loro intento, ed è chiaro dalle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza, è stato proprio quello di portare via i generi alimentari, forse da poi rivendere in una sorta di mercato nero. In due giorni questo è il secondo supermercato preso di mira dai ladri. Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, i ladri hanno rubato anche al supermercato Eurospin di viale Kennedy a Viadana. Qui avrebbero fatto irruzione accedendo dall’area adibita allo scarico merci, dove dopo aver abbattuto i cancelli, sarebbero entrati e avrebbero portato via diversa merce e del denaro riposto in una cassaforte scassinata con un flessibile. Nessuna sirena o allarme ha suonato al momento del raid.