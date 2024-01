Gazzuolo, si addormenta con la porta aperta e gli rubano la macchina

GAZZUOLO – Un furto in abitazione – dove è stata rubata un’automobile – ed almeno un paio di colpi non andati a buon fine sono stati registrati nella notte tra domenica e ieri a Gazzuolo. Sulle vicende stanno indagando i carabinieri.

Si è conclusa con un’amara sorpresa la domenica sera di una famiglia residente a Belforte, frazione del Comune di Gazzuolo. Dei ladri si sono, infatti, intrufolati in casa per poi fuggire con le chiavi dell’auto (e l’auto stessa) del proprietario, parcheggiata proprio davanti a casa.

Domenica sera il proprietario di casa si era addormentato dimenticandosi di chiudere la porta d’ingresso: una dimenticanza, purtroppo, costata cara all’uomo. Intorno alle tre di notte, infatti, dei malviventi si intrufolavano nell’abitazione: operazione che i ladri, complice anche la porta d’ingresso lasciata aperta, riuscivano a portare a termine senza faticare e, soprattutto, senza dare troppo nell’occhio.

Entrati in casa i malviventi iniziavano così a rovistare nell’appartamento fino a quando trovavano le chiavi dell’automobile del proprietario, parcheggiata proprio davanti all’abitazione. I malviventi si precipitavano così in direzione della vettura con cui si allontanavano facendo perdere le loro tracce,

Proprio il rumore dell’auto faceva svegliare il proprietario di casa che si accorgeva, ormai troppo tardi, di essere stato derubato. Era lo stesso uomo a contattare poi i carabinieri e denunciare il furto su cui sono ora in corso le relative indagini.

Quello nell’abitazione non è stato, però il solo colpo verificatosi la scorsa notte: un tentato furto è stato registrato anche all’azienda Balzanelli Carta. Lì dei ladri, intorno all’1.30 sarebbero stati inquadrati dalle telecamere di sicurezza mentre, a volto coperto, si muovevano sul piazzale antistante l’edificio. La banda sarebbe anche entrata nell’ufficio senza, però trovare alcun bottino. Un ulteriore colpo sarebbe stato tentato in un’altra abitazione.