Raccomandata, il postino lascia l’avviso senza suonare. Proteste da Roverbella

ROVERBELLA – Aumentano in tutta la provincia di Mantova le lamentele sui tantissimi di servizi che Poste italiane reca nella consegna di raccomandate. L’ultimo, in ordine di cronaca arriva da Roverbella da una signora che si è lamentata verso i postini affermando che consegnano le raccomandate senza suonare più al campanello ed aspettare l’eventuale firma del destinatario, ma lasciano semplicemente la lettera nella casella.

«Sono allibita. Per lavoro ricevo documenti che mi vengono recapitati per raccomandata, ebbene in questi giorni nella buca delle lettere mi sono trovata più di 30 avvisi che mi invitano ad andare all’ufficio postale a ritirare altrettante raccomandate. Il postino di turno, perchè tra l’altro nemmeno è sempre lo stesso, invece che suonare a pensato di lasciare l’avviso e di andarsene. Al di là del fatto che sarebbe stato meno problematico per me firmare e ritirare le raccomandate dalle mani del postino stesso – ha proseguito la donna -. Ma mi domando, data la quantità di talloncini buttati là alla rinfusa, mezzi dentro e mezzi fuori dalla stessa buca delle lettere, dove sta la privacy. Senza contare che se piove questi foglietti si impregnano d’acqua o si rompono o si attaccano alle pareti interni della buca e quindi nemmeno li vedi. Mi hanno detto di andare a reclamare in posta, ma ritengo che sia inutile e solo una perdita di tempo». Alla lamentela della donna ne seguono tante altre perchè pare che la pratica di lasciare di default l’avviso senza verificare se qualcuno è presente in quel momento in casa o in ufficio per ritirare la raccomandate sia parecchio diffusa.