Rugby Top 12 – Viadana conferma il tallonatore Ribaldi: “Punto al massimo”

VIADANA Il Rugby Viadana continua nell’opera di consolidamento del roster. Giampietro Ribaldi, nato a Carpi il 12 marzo 1997, è un’altra delle conferme dell’ottimo lavoro svolto nelle giovanili del Rugby Viadana. Proveniente dai Caimani Rugby, arriva a Viadana per disputare il campionato Under 18, poi nel 2016 torna ai Caimani in serie B per ampliare la sua esperienza ricoprendo il ruolo di terza linea. Nel 2017 debutta in prima squadra con un ruolo inedito, quello di tallonatore. Dotato di grandi qualità fisiche, Ribaldi si appresta a cominciare la sua quarta stagione con la maglia giallonera. Il direttore sportivo Alberto Bronzini dice di lui: «Giampietro è un atleta dalle grandi possibilità sia fisiche sia tecniche. Su di lui è iniziato un progetto anni fa che negli ultimi periodi si sta attuando. Giocatore generoso, disciplinato e di grandi prospettive». «Nonostante le difficoltà e le eventuali modifiche del campionato a causa del virus – spiega il confermato Ribaldi – in questa stagione voglio diventare un punto di riferimento per la squadra ed esprimermi al top del mio potenziale, puntando sempre al massimo risultato».

Intanto ieri si è svolta in videoconferenza la quarta riunione 2020 del Consiglio Federale Fir, presieduto da Alfredo Gavazzi. Riguardo all’inizio della stagione del Top 12, tre sono le ipotesi: a) data di inizio 26 settembre. Data di conclusione 30 maggio. Coppa Italia con quattro gironi da tre squadre ciascuno a partire dal 26 settembre, semifinali di andata e ritorno e finale per un totale di sei giornate. Campionato con girone unico all’italiana con partite di andata e ritorno, semifinali di andata e ritorno e finale, per un totale di venticinque giornate. b) Data di inizio 7 novembre. Data di conclusione 30 maggio. Non viene disputata la Coppa Italia. Campionato con girone unico all’italiana con partite di andata e ritorno, semifinali di andata e ritorno e finale, per un totale di venticinque giornate. c) Data di inizio 9 gennaio. Data di conclusione 30 maggio. Non viene disputata la Coppa Italia. Due gironi all’italiana da sei squadre ciascuno, con partite di andata e ritorno tra le componenti dello stesso girone e di sola andata con le componenti del girone opposto, con semifinali di andata e ritorno e finale per un totale di diciannove giornate.

Potranno essere previste norme transitorie da adottare in caso di positività al Covid-19 in una o più squadre, che possano rendere necessario il ricorso alla quarantena e la disputa di posticipi o recuperi.

Il Consiglio Federale ha deliberato inoltre di accordare la possibilità per tutte le società, transitoriamente e per la sola stagione 2020/21, di concedere quattro permessi di soggiorno per atleti di formazione non italiana, fermo il limite massimo di tre di essi a lista gara. Per quanto attiene la pianificazione dei campionati di A e B, una serie di proposte, con date di inizio provvisorie al 18 ottobre o 6 dicembre (29 novembre la B), saranno discusse nuovamente.