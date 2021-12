Il Natale Bozzolo si accende grazie al maxi lavoro delle volontarie

BOZZOLO – Bozzolo Hanno preso il via ieri le iniziative di Natale. Particolare rilievo assume l’albero di Natale che è stato posto sotto la loggia del municipio, realizzato grazie ad un incessante lavoro portato avanti per settimane da alcune volontarie che fanno parte delle associazioni Avulls e Anni Più, entrambe con sede a Bozzolo.

L’albero di Natale in questione infatti è composto da ben 144 formelle in lana tessute mano da un gruppo di signore che, unite sotto il nome delle due associazioni bozzolesi, hanno voluto contribuire in modo fattivo e concreto alle iniziative natalizie del paese.

Come riportato sui due cartelli apposti sulle transenne vicino all’albero di Natale, oltre ad Avulls e Anni Più hanno contribuito anche l’associazione San Vincenzo e il negozio “La Mimosa”. A mettersi all’uncinetto sono state Giuliana Ceccarelli, Emanuela Campagnoni, Gabriella Zinetti Donini, Giuseppina Gorni Bignami, Laura Regini e Pia Ambrosi. Le volontarie ieri, insieme al sindaco Giuseppe Torchio, sono state presenti all’inaugurazione. Sempre ieri, a corredo delle altre iniziative, nella chiesa San Pietro si è tenuto anche uno spettacolo natalizio a cura de “Il teatro delle miserie”.