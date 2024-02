Rugby Serie A Elite – Viadana, con le unghie e con i… Denti: “Prendiamoci la rivincita col Rovigo”

Viadana E’ la settimana che porta alla super sfida di sabato pomeriggio, al “Battaglini”, tra il Rovigo campione d’Italia e il Viadana capolista. La squadra polesana nello scorso weekend ha osservato il proprio turno di riposo, consentendo ai rivieraschi, vittoriosi allo Zaffanella sui Lyons Piacenza, di allungare in vetta, portando a cinque le lunghezze di vantaggio. Il Rovigo, come si ricorderà, si è imposto a Viadana nella gara di andata (6-18) ed è quella l’unica sconfitta incassata finora dai gialloneri, che da allora hanno infilato una striscia di otto vittorie consecutive che li ha proiettati in vetta. Ad Antonio Denti, uno dei leader dei gialloneri, anche per la lunga militanza (13 stagioni), chiediamo come si avvicina la squadra a questo appuntamento fondamentale nella corsa ai play off. «Nel gruppo c’è grande serenità – racconta il prima linea – la società non ci mette pressioni e i risultati hanno portato entusiasmo e fiducia. Noi giocatori abbiamo un ottimo rapporto con lo staff tecnico guidato da Gilberto Pavan, con il quale ho diviso lo spogliatoio anche da compagno di squadra. Già da giocatore aveva le idee chiare e ha messo a frutto la sua esperienza nel ruolo di capo allenatore. Ha costruito un gruppo unito, in cui tutti si aiutano, dentro e fuori dal campo».

Ma torniamo al match di sabato a Rovigo, lo scoglio probabilmente più arduo da superare sulla strada che porta ai play off. «Rovigo è una città che vive di rugby – sottolinea Antonio – lo stadio “Battaglini” ha sempre un fascino particolare. Loro sono i campioni d’Italia e hanno parecchi ex. E’, insomma, una partita che non ha bisogno di motivazioni ulteriori, quelle vengono da sole. Sappiamo che sarà dura, ma forse saranno i nostri avversari ad avere maggiori pressioni perchè sono dietro in classifica. Noi dobbiamo giocare la nostra partita, come sappiamo fare, con impegno e tanta attenzione. Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata e faremo il possibile per riuscirci e regalare ai nostri tifosi, che come noi sentono molto questa partita, una bella soddisfazione». «L’attenzione in questa settimana – dice ancora Denti – è tutta per la sfida di Rovigo, vietato pensare a lunga scadenza e agli eventuali play off. Le pretendenti allo scudetto sono diverse e ce la metteranno tutta per metterci i bastoni tra le ruote. Ma noi abbiamo dimostrato di meritare la posizione in classifica e faremo il possibile per confermarla».

L’ultima battuta, con Antonio, la riserviamo alla “cadetta” dei Caimani, che pure si sta facendo valere nella sua prima stagione in Serie A. «Ci ho giocato qualche gara in questa stagione – ricorda – il girone è competitivo e i ragazzi possono fare esperienza in vista della chiamata in prima squadra».