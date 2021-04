Le 3 Età programmano l’estate degli anziani a Due Pini

MANTOVA – Un impegno di spesa di 40mila euro è stato assunto dal Comune che in questi giorni ha rinnovato la convenzione con il Club delle Tre Età per organizzare la stagione di intrattenimenti e socializzazione nel quartiere Due Pini, dove la stessa associazione è assegnataria della ex sede circoscrizionale di via Indipendenza.

La convenzione va a compimento di quanto il settore welfare, servizi sociali e sport ha già deliberato in giunta per fare fronte ai riflessi prodotti dall’emergenza epidemiologica sulla sfera sociale ed economica delle famiglie. Un obiettivo che declina il Piano Mantova 2020 volto al Welfare locale in modo tale da programmare e attivare politiche e interventi strutturati, integrati e multidimensionali a favore, tra gli altri, degli anziani fragili, della “silver age” e dei “caregiver” familiari. Lo scopo è di implementare tale Piano formalizzando un patto di comunità siglato dal Comune e da soggetti del terzo settore che ne condividono spirito e finalità, approvandone lo schema.