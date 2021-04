Il caso del Fermi: dad in presenza per gli studenti del prof no mask

MANTOVA – La scuola riparte con la didattica in presenza al 70% che in certi casi è al 100%. Capita ad esempio alle classi del primo e dell’ultimo anno del Liceo Artistico Giulio Romano, i cui studenti da oggi per la prima volta si ritroveranno tutti in classe. Ma capitano anche situazioni paradossali come quella dell’Itis Fermi, con gli studenti di diverse classi costretti alla didattica a distanza in presenza. Questo succede perché un loro insegnante di storia e filosofia, Mauro Mortara , già noto come “prof no mask”, continua a rifiutare di indossare la mascherina in classe. Per questo motivo l’insegnante svolge regolarmente le sue lezioni in un’aula da solo di fronte al computer mentre i suoi studenti lo seguono in streaming in un’altra aula. Una soluzione, questa, che provocherebbe non poche difficoltà agli studenti oltre a tenere impegnato un secondo insegnante con il compito di sorvegliante della classe.