Magicamente coinvolgente a Pegognaga il Concerto di Natale

PEGOGNAGA – Singolare successo a Pegognaga del “Concerto di Natale” organizzato da EcoTeatro con la collaborazione dell’associazione lirica “Mario Del Monaco” di Modena, EUR, il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e del Comune di Pegognaga rappresentato da Silvia Scarduelli assessore a Cultura e Spettacoli, nella suggestiva Pieve Matildica di San Lorenzo. Omaggio, il concerto, che gli animatori di EcoTeatro hanno reso alla comunità pegognaghese, la quale ha confermato il proprio apprezzamento nei confronti del sodalizio teatrale che già aveva manifestato la scorsa estate, quando il gruppo artistico si è esibito a Villa Angeli con la prima stagione lirica. Nella storica Pieve, EcoTeatro ha proposto brani sacri di Verdi, Rossini, Arcadelt, Mozart, Handel, in tono con l’atmosfera del Santo Natale. Con sensibilità tipicamente femminile il soprano Elisa Benadduce ha sfoderato la propria morbida voce suscitando vera emozione col canto de “La Vergine degli angeli” di Verdi. Il tenore Rodrigo Trosino nel Cantique de Noel di Adam, ha trasmesso momenti di gioia con la sua voce solare. La pregnanza solenne propria del brano “Pietà Signore” di Stradella è stata colta dal pubblico grazie alla possanza vocale del baritono Marzio Giossi. Il concerto si è concluso con il celebre coro “Dal tuo stellato soglio” dal Mosè di Rossini e l’immancabile “Adeste Fideles”, quale augurio di liete festività al pubblico, che ha a lungo applaudito l’eccezionale cast di artisti, puntualmente accompagnati al pianoforte da Lucio Castelli. Il regista del concerto Lorenzo Giossi ha illustrato al numeroso pubblico contesto storico e curiosità dei brani proposti. E’ stata una serata di magica atmosfera vissuta con spontaneo entusiasmo e viva partecipazione anche dagli allievi dell’istituto comprensivo laurenziano, per conto del quale EcoTeatro, come noto, ha attivato Officina Teatro con Elisa Benadduce e Lorenzo Giossi, proprio per sensibilizzare le giovani generazioni al gusto della musica lirica in particolare. Il Concerto Natalizio ha dato conferma dell’obiettivo che si propone Officina Teatro.

Riccardo Lonardi