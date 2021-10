Marmirolo, buoni spesa per famiglie in difficoltà, aperto un nuovo bando

MARMIROLO Il Comune di Marmirolo ha aperto un nuovo avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa a sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà economica tramite l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità presso le attività commerciali presenti sul territorio comunale e aderenti all’iniziativa. I criteri di accesso sono i seguenti: essere residente nel Comune di Marmirolo; essere regolarmente soggiornante (in caso di cittadini stranieri); avere un’attestazione Isee in corso di validità del valore uguale o inferiore a 15.000 euro. Possono inoltre accedere tutti coloro che, su specifica valutazione delle assistenti sociali, risultino bisognosi di interventi di solidarietà alimentare, prioritariamente alle famiglie con minori, situazioni a elevato rischio di esclusione sociale, anziani soli con pensione sociale. La presentazione delle domande deve essere presentata al Comune di Marmirolo prioritariamente via email all’indirizzo buonispesa@comune.marmirolo.mn.it. Il bando è aperto dallo scorso 1 ottobre e la domanda potrà essere presentata entro le ore 11 del 20 ottobre 2021. Per tutte le informazioni e per scaricare il modulo di partecipazione al bando alimentare consultare la sezione “News e avvisi – Avvisi dagli uffici” del sito istituzionale del Comune di Marmirolo.