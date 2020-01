Mazzali: “Grazie alla Regione per i fondi ai territori colpiti dal sisma”

MILANO “Arrivano altri fondi al territorio mantovano grazie al presidente Fontana, che oggi ha firmato 5 ordinanze, per un valore totale di 865mila euro, a favore dei territori colpiti dal sisma del 2012.

Il governatore ha agito in qualità di Commissario delegato per l’emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, come aveva annunciato già durante la campagna elettorale e come ha fatto in questi due anni di mandato. Lo ringrazio quindi per essersi occupato personalmente del nostro territorio, non facendo rimpiangere il fatto che non ci sia un assessore nostro esponente. Adesso la nostra provincia ha bisogno di infrastrutture e sono sicura che il Presidente si occuperà anche di questo capitolo

Nel dettaglio: a Gonzaga vanno 217mila euro per il progetto integrativo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento del fabbricato alloggi comunali in Piazza IV Novembre; a Bagnolo San Vito vanno 187mila euro per la messa in sicurezza dell’oratorio di Santa Margherita; a Borgocarbonara 204mila euro per il recupero dell’edificio sede della Pro Loco di Borgofranco sul Po e il progetto di ristrutturazione di un alloggio sottotetto; a San Giovanni Del Dosso 256mila euro ripristinare i danni indiretti da sisma occorsi alle strade comunali”.

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.