Giovedì il capo della Protezione civile Angelo Borrelli in Confindustria

MANTOVA Prevenire, prepararsi e fronteggiare le emergenze causate dai fenomeni naturali che colpiscono territori ed imprese del nostro Paese è una necessità sempre più attuale. Uno dei capisaldi del Sistema della Protezione Civile è la preparazione dei territori in un’ottica di resilienza. Proteggere il territorio vuol dire anche proteggere le imprese che su quel territorio operano ed investono.

Per questo motivo, Confindustria ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio hanno condiviso un Protocollo d’Intesa con valori e obiettivi volti a promuovere sinergie operative e azioni di prevenzione, preparazione e risposta all’emergenza attraverso la partecipazione proattiva di cittadini ed imprese. Il 23 gennaio, alle ore 17 presso la sede di Via Portazzolo, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per diffondere la collaborazione attiva fra sistema pubblico e privato a beneficio dell’intera collettività.

Dopo l’introduzione del presidente di Confindustria Mantova, Edgardo Bianchi, e del presidente del Comitato piccola industria Giorgio Luitprandi, toccherà a Marco Occhi, Vice Presidente Unione Parmense degli Industriali illustrare la task force di Confindustria per emergenza, prevenzione, resilienza per la collettività. A seguire gli interventi di Angela Nadia Sulis (Regione Lombardia), Scira Menoni (Docente Ordinario del Politecnico di Milano) e del Prefetto di Mantova Carolina Bellantoni. A concludere il convegno Diego Mingarelli, Vice Presidente Piccola Industria Confindustria ed Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.