Pallavolo serie C f – Intermedia sugli scudi a Martinengo. Melgari: “Il lavoro sta dando frutti”

Medole L’Intermedia Volley chiude il 2023 con tre punti da mettere sotto l’albero di Natale. Sabato le ragazze di coach Castelli hanno espugnato Martinengo per 3-0. Riscattata così la sconfitta della settimana scorsa in casa con lo Zanica. MVP della gara Elisa Porta.

«Siamo molto contente – afferma la schiacciatrice Anna Melgari – per aver reagito in modo positivo al ko con lo Zanica e aver concluso l’anno con una bella partita. Siamo state determinate a fare il nostro gioco e a superare i momenti di difficoltà. C’è ancora da lavorare, ma i risultati stanno arrivando, quindi non ci resta che goderci le vacanze di Natale per tornare in palestra riposate, ma pronte a dare il massimo per le partite dell’anno prossimo».