Rapina in un’abitazione a Cavriana, denunciato un 30enne già in carcere per fatti analoghi

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, a conclusione di complessa ed articolata attivita’ investigativa, hanno identificato e denunciato H.Y., 30enne marocchino, per i reati di rapina in abitazione e possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. La rapina in questione era stata consumata durante la notte del 27 ottobre 2019 in un’abitazione di Cavriana. La padrona di casa aveva sentito dei rumori ma aveva creduto che fosse il figlio che rientrava. Invece la donna si trovava davanti un uomo con il volto travisato che l’aggrediva strappandole dalle dita delle mani tre anelli in oro. Successivamente, armatosi con un coltello da cucina, la minacciava mentre rovistava nelle altre stanze, senza però trovare altri oggetti di valore. Il malvivente quindi si allontanava velocemente dall’abitazione a bordo di un’autovettura. I carabinieri sono riusciti ad “incastrare” il rapinatore grazie ai tabulati telefonici, che lo collocavano nelle immediate vicinanze dell’abitazione rapinata, ed alle tracce dei pneumatici dell’auto utilizzata per la fuga. H.Y. era già stato tratto in arresto alla fine dello scorso mese di novembre per un’altra pina in un’abitazione, in quel caso messa a segno a Volta Mantovana con lo stesso modus operandi. Il 30enne marocchino si trova tuttora ancora detenuto nella casa circondariale di Mantova.