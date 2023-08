Tamburello – Giancarlo Grandi: “Guidizzolo, esaltazione e orgoglio”

GUIDIZZOLO Sono ancora forti in casa della Virtus Guidizzolo le emozioni e l’orgoglio provati domenica scorsa a Segno (Tn), per la conquista della Coppa Italia open di Serie A. Un successo senza ombra di dubbio storico per la società del presidente Giancarlo Grandi, reso ancor più significativo per vari motivi.

In primis perché si è scritta una pagina indimenticabile di questa disciplina, sia per Guidizzolo sia per il movimento mantovano. In secondo luogo, perché si è amplificato quell’entusiasmo che il sodalizio, ben supportato dagli sponsor, ha saputo creare intorno alla propria squadra. Dopo tanti anni di tamburello, mai a Guidizzolo si era raggiunto un traguardo di così grande prestigio. E poi, a legittimare l’orgoglio del club, c’è il fatto di aver battuto in finale, al termine di una gara esaltante sotto l’aspetto del gioco e dei colpi messi a segno, la squadra più forte e blasonata a livello nazionale: il Castellaro. Infine, questo successo rappresenta il meritato riconoscimento del paziente lavoro, posto in essere dal 2009 ad oggi, da parte di un team, fortemente voluto dall’ex presidente Emanuele Menossi, in cui il valore del “gruppo” ha saputo fare la differenza.

«È un momento davvero esaltante per tutti noi – afferma visibilmente soddisfatto il presidente della Virtus Guidizzolo, Giancarlo Grandi – . Siamo riusciti a conquistare un traguardo certamente storico, visto che nessuno a Guidizzolo aveva mai vinto la Coppa Italia. Per questo mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro che a vario titolo fanno parte della nostra “famiglia”, dai dirigenti allo staff tecnico, dagli atleti ai sostenitori e agli sponsor».

«Ritornando alla finale di domenica – prosegue il massimo dirigente guidizzolese – ho assistito ad una gara molto bella ed esaltante sul piano tecnico ed agonistico. Le due squadre si sono affrontate dando il massimo dell’impegno. I nostri ragazzi hanno dimostrato in quel contesto di essere maggiormente motivati rispetto agli avversari, che comunque hanno confermato il loro potenziale. Un altro elemento che ritengo doveroso evidenziare è l’atmosfera ed il calore che hanno fatto da sfondo alla sfida. Il pubblico delle grandi occasioni ha applaudito a più riprese i vari scambi e i gesti atletici. Anche lo speaker con i suoi interventi ha saputo mantenere alta l’adrenalina».

«Adesso – conclude Grandi – dobbiamo guardare ai prossimi impegni. Il campionato, in primo luogo, con le sue ultime cinque giornate. Riprenderà domenica 27 agosto e noi ospiteremo il Castiglione (il Guidizzolo è secondo in classifica a -5 dal Castellaro, ndr). Poi ci sarà la Supercoppa in ottobre. Al tempo stesso stiamo già programmando la prossima stagione, dove parteciperemo al campionato di Serie A maschile e B femminile e allestiremo il settore giovanile».