“Piano Quartieri Puliti”, martedì 13 maggio sopralluogo nei quartieri di Formigosa, Castelletto Borgo e Castiona

MANTOVA Nuovo appuntamento con i sopralluoghi in città a cura dell’assessore all’ambiente del Comune di Mantova Andrea Murari su pulizia, rifiuti, verde e manutenzioni, nell’ambito del “Piano Quartieri Puliti”.

Sono ben tre gli incontri di martedì 13 maggio: il primo ritrovo per i cittadini e residenti è alle 14.30 presso l’Auser di Formigosa in piazza Diaz, il secondo alle 16 nei Giardini di via de’ Sommi e de’ Rossi a Castelletto Borgo e il terzo alle 17 nel campetto da Basket del quartiere di Castiona (zona via Elio Vittorini).

La formula rimane quella della passeggiata. Oltre all’assessore Murari, saranno presenti i responsabili del servizio Igiene urbana e Verde di Mantova Ambiente e alcuni agenti della Polizia Locale per fare il punto della situazione e verificare gli interventi necessari.

Nei prossimi mesi si alterneranno sempre dei sopralluoghi sia nelle diverse zone del centro storico che nei quartieri di Mantova. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Gli appuntamenti con l’assessore Murari proseguiranno fino a giugno.