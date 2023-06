Nuova mensa scolastica a Levata, via ai lavori da 800mila euro

CURTATONE Partiti i lavori della nuova mensa della scuola primaria di Levata: l’opera, che sarà realizzata anche grazie ai fondi Pnrr, dovrebbe essere realizzata entro la primavera del prossimo anno e richiederà una spesa complessiva di 800mila euro.

Un intervento tanto atteso quanto richiesto da genitori ed alunni per garantire un servizio mensa efficiente per i tanti bambini che ogni giorno frequentano la scuola primaria di Levata. Richiesta che il Comune aveva accolto negli scorsi anni. Da lì la candidatura ai fondi – poi ottenuti – del Pnrr per la realizzazione dell’opera. Il servizio mensa, come sottolineato in passato dall’amministrazione comunale, è infatti fondamentale per il mantenimento del tempo pieno e per garantire un aiuto ai genitori lavoratori.

Un’opera che ora è pronta a diventare realtà: proprio nei giorni scorsi, come annunciato dall’assessore all’urbanistica Cinzia Cicola, ha infatti, aperto il cantiere dietro il plesso scolastico. Un importante intervento che richiederà circa un anno di lavori. Secondo il cronoprogramma del Comune gli interventi dovrebbero, infatti, concludersi indicativamente nella primavera del 2024 per poi entrare in servizio il prima possibile.

La nuova mensa scolastica, così come da progetto, richiederà al Comune un investimento complessivo di 800mila euro di cui quasi 500mila coperti da contributi statali arrivati tramite Pnrr mentre la parte restante sarà coperta dall’Ente locale attraverso un mutuo.