Nuovo personale all’Oglio Po ma ancora non basta

CASALMAGGIORE – L’Asst di Cremona al lavoro per potenziare il personale dell’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Proprio in questo periodo sono stati assegnati due nuovi incarichi dirigenziali di alta specializzazione ed è partito il reclutamento di medici di Medicina generale e di un medico per la Chirurgia. Queste azioni rientrano nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 2022-2024, approvato da Regione Lombardia.

Ancora un segnale positivo dopo che all’inizio del mese di luglio ha preso servizio il nuovo primario di Cardiologia, reparto che in passato non era stato esente da problemi e critiche per la mancanza di personale. Ora nuovi professionisti starebbero arrivando all’Oglio Po potenziando così, sempre più, la struttura per cui era stato promesso in passato un cambio di marcia anche in termini di servizi per l’utenza.

Nello specifico, i nuovi incarichi riguardano la Chirurgia Generale dove Giuliano Iapichino ha ricevuto l’incarico di alta specializzazione per la chirurgia bariatrica: Iapichino è dirigente medico specializzato in chirurgia generale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivo presso la struttura complessa di Chirurgia Generale dell’Oglio Po. Novità anche per il reparto di Ortopedia dove a Yewo Simo Henry Claudel è stato assegnato l’incarico di alta specializzazione per la chirurgia traumatologica: Claudel è dirigente medico specializzato in ortopedia, anche lui con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivo presso la Struttura complessa di Ortopedia dell’Oglio Po.

Asst al lavoro, però anche per trovare nuovi medici a cui affidare incarichi libero professionali per lo svolgimento di attività specialistica di medicina interna presso la Struttura complessa di Medicina Generale così da far fronte alla carenza di personale cui da tempo la struttura ospedaliera di Casalmaggiore è costretta a far fronte e per cui era stato anche indetto un concorso rivelatosi, però non risolutivo. Carenza di personale a cui presto si aggiungerà il pensionamento di diverse figure che dovranno, quindi essere sostituite quanto prima.