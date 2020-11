Ok alla nuova rotonda di via Gerra di Castiglione delle Stiviere

CASTIGLIONE – La maggior parte dei lavori nel corso del 2021 e una parte nel 2022: questo in linea generale il cronoprogramma per la realizzazione della rotatoria tra via Gerra, via Mazzini e via Casalini. L’ok alla realizzazione dell’opera è arrivato nel corso della riunione di giunta che si è tenuta giovedì.

Si tratta di un’opera importante dal momento che è previsto vada a migliorare la viabilità e ridurre la pericolosità dell’incrocio tra alcune strade decisamente battute: via Gerra, che porta verso gli impianti di Indecast; via Casalini, che porta verso il quartiere Fontane; via Mazzini, percorsa ogni giorno da centinaia e centinaia di mezzi diretti verso Montichiari-Brescia o verso il centro di Castiglione o verso l’autostrada a Desenzano.

«Quell’incrocio – spiega il sindaco Volpi – è sempre stato decisamente pericoloso e, da sempre, è intenzione della nostra amministrazione comunale metterci le mani. Finalmente ci stiamo riuscendo e porteremo a termine l’opera per la sicurezza di tutti».

Solamente poco più avanti verrà realizzata anche un’altra opera: la rotatoria tra via Mazzini e viale Dunant. A realizzarla saranno i privati che andranno a realizzare due insediamenti commerciali (ma anche uffici) nei terreni che si trovano dall’altra parte della strada rispetto a via Mazzini stessa.