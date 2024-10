OSTIGLIA Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Ostiglia hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Mantova nei confronti di un 47enne residente in quel luogo. Provvedimento a seguito di condanna passata in giudicato per episodi di 6 anni fa e consistenti in reati persecutori nei confronti dei familiari. L’uomo dovrà trascorrere 8 mesi di detenzione domiciliare nella sua abitazione.