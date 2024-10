Pallavolo serie A2 f – Casalmaggiore ospita Mondovì al PalaRadi

Casalmaggiore Ancora a caccia della prima vittoria nel campionato di A2, il Volleyball Casalmaggiore ospita Mondovì al PalaRadi di Cremona: fischio d’inizio alle ore 20.30. Dopo la maratona di Castelfranco in Toscana, dove le locali si sono imposte 22-20 al tie break, le rosa ci riprovano col sostegno del pubblico di casa. Il punto conquistato ha dato autostima a Pincerato e compagne che hanno dato segnali positivi dopo la brutta sconfitta con Macerata della prima giornata. Coach Bruno Napolitano è alle prese col recupero della croata Grbavica dopo quello in Toscana di Dalla Rosa. Le piemontesi sono a quota 0 ed è inutile dire che i punti in palio sono pesanti. Casalmaggiore potrà contare sulla ritrovata vena offensiva di Montano e Costagli che sono reduci dall’ottima prova in Toscana ma sta cercando continuità nei fondamentali che potrebbero sbloccarla dopo le difficoltà delle prime due partite. Lancia la carica la centrale Lucrezia Perletti: “ Dovremo avere la stessa determinazione che abbiamo messo dopo il secondo set in Toscana. Solo così potremo fare punti importanti e centrare la prima vittoria”.

Sergio Martini