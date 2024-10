Affidato una comunità si comportava male. Il giudice lo affida al carcere

SAN GIORGIO BIGARELLO Nel pomeriggio del 17 ottobre i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello hanno dato esecuzione all’Ordinanza di aggravamento di misura cautelare personale che prevede la sostituzione della misura alternativa dell’Affidamento ai Servizi Sociali con quella della custodia in carcere, arrestando un 45nne straniero residente in quel comune.

A seguito della cattiva condotta e dei comportamenti aggressivi posti in essere dall’affidato in prova ai servizi sociali nella comunità in cui scontava la misura alternativa, l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova ha disposto la sospensione immediata della misura alternativa cui era sottoposto, disponendo l’accompagnamento in carcere del soggetto.

Al termine delle operazioni l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Mantova.