Pacchi alimentari consegnati alle famiglie in difficoltà di Borgo Virgilio

BORGO VIRGILIO – Si è conclusa nella giornata di ieri la consegna dei pacchi alimentari alle famiglie di Borgo Virgilio che a causa dell’emergenza epidemiologica stanno vivendo un periodo di oggettiva difficoltà. Ad occuparsi della consegna gli Assistenti Civici comunali, che con la consueta generosità hanno avuto cura di portare i beni di prima necessità direttamente nelle case dei cittadini, purtroppo in costante crescita nel corso degli ultimi anni per colpa della crisi economica, aggravata negli ultimi mesi dallo scoppio della pandemia. «Un’iniziativa di cui andiamo particolarmente orgogliosi. Oggi vediamo purtroppo emergere una sofferenza diffusa che aspetta i passi che ciascuno di noi può fare – dice il responsabile degli assistenti civici Pompeo Fragnito -. A tale riguardo ringraziamo per la fattiva collaborazione il Comune di Borgo Virgilio e la Coop Alleanza 3.0». La distribuzione è stata quindi rivolta a persone in difficoltà sul territorio ma spesso invisibili ai più, rimanendo così all’interno della stessa comunità. Prima di dare inizio alle consegne, il vicesindaco Elena Dall’Oca e l’assessore ai Servizi sociali Teresa Amatruda hanno voluto spendere qualche parola a sostegno della lodevole iniziativa. «In questo momento tutti i gesti di solidarietà hanno rilevanza e valore: reale, concreto ma anche simbolico. La preoccupazione per gli altri, per chi si trova in una situazione di vero bisogno è da sottoscrivere e prendere a modello. Per questo ringraziamo i volontari e tutti colori che hanno contribuito alla distribuzione dei pacchi alimentari». Nel frattempo il Comune di Borgo Virgilio ha indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno delle imprese in difficoltà economica per effetto della crisi provocata dallo scoppio del Coronavirus. La richiesta di ammissione, da presentarsi secondo il modello di domanda, debitamente compilato, dovrà essere presentata entro il 26 dicembre. Due le opzioni: compilando il modulo cartaceo scaricabile dal sito www.borgovirgilio.gov.it nella sezione “in primo piano” che dovrà essere firmato e inviato insieme alla copia del documento di identità all’indirizzo mail territorio@borgovirgilio.gov.it oppure all’indirizzo Pec protocollo@pec.borgovirgilio.gov.it.

Matteo Vincenzi