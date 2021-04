Tennis – Serie C, esordio agrodolce per la Mincio

MANTOVA E’ ripartito il campionato a squadre di serie C con risultati dalle tonalità molto differenti per le formazioni della Canottieri Mincio. Hanno iniziato con il piede giusto le ragazze capitanate da Adriano Da Ponte, sonora sconfitta invece per i ragazzi di capitan Angelo Orsini.

Il team femminile composto da Letizia Spitti, Francesca Bottardi e Ambra Verzelletti si è imposto a Vigevano contro lo Sporting Club Selva Alta. Nei singolari, Spitti batte Toscano (2.7) 6/1, 6/7, 6/2; Bottardi piega la 3.1 Accorsi 1/6, 6/3, 6/0; Verzelletti supera Croazia (3.5) 6/0 6/0. Il 4 a 0 lo firma il doppio Spitti-Bottardi contro Accorsi-Canarini per 6/4, 6/0. Una debacle, come dicevamo, per i ragazzi che debuttavano in casa contro il Tc Desenzano. Filippo Mondini (2.5) se la gioca contro il 2.4 Mugelli, ma alla fine cede in 3 set, 5/7 6/4 2/6. Niente da fare anche per Samuele Pezzini (3.2) e Dario Luciani (3.2), che hanno comunque tenuto testa agli avversari, Uberti (2.4) e Mattinsoli (2.7), nonostante la netta differenza di classifica. Completa i singolari la sconfitta di Samuele Ferri (3.4) contro Milazzotto (2.8). Due ko anche nei doppi: Mugelli-Mattinsoli battono Pezzini-Luciani 6/3 6/3, Uberti-Milazzotto lasciano un game (6/0, 6/1) a Jacopo Pelosi e Stefano Rebecchi.