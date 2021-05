Pausa vaccini alla Millenaria di Gonzaga, torna il mercatino antiquario

GONZAGA – La mostra mercato “Del c’era una volta” riprenderà la propria rassegna dopo un anno di sospensione, mercoledì 2 giugno presso il quartiere fieristico della Millenaria, in concomitanza con la prevista chiusura esclusiva del polo vaccinale.

Un grande spazio interamente all’aperto e recintato dove sarà possibile garantire la sicurezza sanitaria sia agli espositori che ai visitatori; sono queste le motivazioni che hanno condotto alla scelta di organizzare lo storico mercatino dell’antiquariato non più in Piazza Matteotti come nei precedenti anni, bensì presso l’area fieristica, in vista di un corretto rispetto delle disposizioni di Regione Lombardia.

In particolar modo, a tutti gli espositori verrà assegnato uno spazio sufficientemente ampio da ospitare anche il mezzo di trasporto; le postazioni verranno ripartite, partire dalle 6 del mattino, secondo l’ordine di arrivo seguendo i requisiti planimetrici dei posteggi. A loro volta i venditori potranno accedere all’area da un unico ingresso senza scendere dal proprio mezzo; non verranno invece accettate prenotazioni poiché il posto sarà garantito ad ognuno.

Naturalmente durante tutta la manifestazione il polo vaccinale rimarrà chiuso, per poter permettere anche al personale sanitario di riposare ed allentare il carico di lavoro che in questo periodo di “slancio vaccinale” si sta rivelando piuttosto intenso.