Piadena, il Rotary Piadena-Oglio-Chiese ha istituito una borsa di studio per giovani aspiranti giornalisti intitolata a Marco Bazzani

PIADENA Il Rotary Club Piadena Oglio Chiese ha istituito la prima edizione della borsa di studio intitolata a Marco Bazzani, il giornalista piadenese scomparso lo scorso 21 settembre. Ad illustrarne i contenuti è stato il presidente del club, Gianfranco Tripodi, nel corso di una conviviale che si è tenuta al ristorante La Clochette di Solarolo Rainerio. Presenti alla serata la moglie di Bazzani, Annunciata Camisani, e il fratello Davide. “Marco, oltre ad essere stato socio fondatore del Rotary Club Piadena Oglio Chiese dieci anni fa, è stato, soprattutto, giornalista: di quelli veri, autentici. Appassionato del proprio lavoro, che ha sempre svolto con professionalità, dedizione e profondo rispetto verso tutti», ha detto l’avvocato Tripodi. “Favorire, attraverso questa borsa di studio, la formazione di giovani che vogliano intraprendere la professione di giornalista, è un po’ come continuare a coltivare il sogno e la passione di Marco: raccontare la vita, la cultura, il cambiamento di un territorio; raccontare le persone e i loro bisogni”. Ad Annunciata Camisani il club ha conferito il titolo di socio onorario, e lei ha ringraziato commossa, sia per l’attestato sia per la borsa di studio che ricorda la grande passione per il giornalismo che animava Marco. La prima edizione della Borsa di Studio “Marco Bazzani” ha come fine quello di favorire l’accesso dei giovani del territorio agli studi e alla professione giornalistica. Per questo è rivolto agli iscritti a corsi universitari con indirizzo umanistico che abbiano meno di 26 anni che risiedano o siano domiciliati nei Comuni dell’Oglio Po casalasco e viadanese oltre ad altri comuni del territorio di competenza del club attorno ad Asola e Canneto sull’Oglio. Possono svolgere già l’attività di giornalista, ma senza contratto di dipendenza. Per partecipare questi giovani dovranno inviare un articolo a tema libero purché inerente al territorio di massimo 3000 battute all’indirizzo studio@avvocatotripodi.it, corredato dalla copia di un documento di identità. Il termine per la presentazione degli elaborati è quello delle ore 24 del 31 marzo. Saranno tre gli aspiranti giornalisti premiati: al primo andrà un premio di 700 euro, al secondo di 300 euro, al terzo una menzione speciale. A deciderlo sarà un’apposita commissione giudicatrice.

Paolo Zordan