Po e Secchia, la piena è passata: tornano a casa i 22 evacuati

La piena è passata. Sia il Po che il Secchia tra lunedì e ieri hanno infatti raggiunto il loro massimo per poi iniziare una lenta discesa: la prima, immediata conseguenza è che tutte le famiglie di San Benedetto Po e di Quistello che erano state evacuate, già nel tardo pomeriggio di ieri hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.

Ieri pomeriggio infatti sia il sindaco di Quistello Gloriana Dall’Oglio sia il sindaco di San Bendetto Po Roberto Lasagna hanno revocato l’ordinanza cautelativa con la quale avevano dato disposizione a una ventina di persone di allontanarsi da casa propria e trovare riparo altrove, lontano dal Secchia e nel caso di San Benedetto anche dal Po. Per la precisione a San Benedetto erano state evacuate nove persone residenti nella golena di Mirasole, in pratica dove il Secchia sfocia in Po. A Quistello invece tredici persone residenti tra via Argine Secchia nord e via Argine Secchia sud. Nessuna delle abitazioni coinvolte nell’operazione di evacuazione è stata raggiunta dall’acqua, quindi non si registrano danni: .