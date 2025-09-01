“Poca cura del verde: il Comune intervenga”: la mozione della minoranza di Marmirolo

MARMIROLO – “Una vegetazione invasiva e senza il segno della mano dell’amministrazione comunale”. È ciò che segnalano i consiglieri di minoranza in una mozione indirizzata al sindaco Elena Betteghella. «In paese non è difficile imbattersi in aree in cui le erbacce crescono indisturbate e in modo incontrollato – spiega la capogruppo dell’opposizione Roberta Gaburri -. Vista la mancata manutenzione delle aree verdi, in particolare di via Massalombarda, via Leopardi e di tutte le vie circostanti il supermercato Conad, oltre ad altre zone del paese, chiediamo al sindaco di conoscere quali attività ha posto in essere il Comune e quali intenda porre in essere in futuro, in relazione a tale delicata situazione. Numerose, non da oggi, le lamentele e le segnalazioni indignate dei cittadini anche attraverso i social network. È doloroso – sottolinea Gaburri – vedere il nostro territorio così poco curato e in evidente stato di trascuratezza.

«Voglio ricordare che, in consiglio comunale, lo scorso aprile era stato applicato un avanzo di 562mila e 968 euro: 145mila e 894 euro erano stati destinati a interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico. A questo punto ci preme sapere – incalza Gaburri – in quale modo sono stati utilizzati tali fondi che dovevano essere destinati al processo gestionale di manutenzione straordinaria del verde pubblico, visti oggi i risultati decisamente insufficienti.

«La sindaca e l’ufficio tecnico non possono non sapere – si sfoga la minoranza -. A chi spetta prendersi cura del verde? Quello che è certo è che il Comune non può essere all’oscuro di una situazione di totale incuria, mentre i marmirolesi si aspettano che venga ripristinato il decoro pubblico in quelle aree il prima possibile. In spirito costruttivo, noi ci limitiamo a segnalare queste negligenze – sottolinea la capogruppo – auspicando che al più presto l’amministrazione trovi una logica programmatica di intervento adeguata al problema».