Ponte chiuso ad Acquanegra, arriva l’esperto Poi la decisione sul manufatto

ACQUANEGRA – «Ci siamo attivati per individuare un professionista di riconosciuta competenza in materia di ponti: lo abbiamo trovato e giovedì 7 marzo (domani, ndr) effettuerà il sopralluogo per poter eseguire tutte le verifiche e gli approfondimenti del caso sul ponte di Calvatone».

Lo annuncia il presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani, consapevole dei disagi che la popolazione di Acquanegra sul Chiese e dei territori limitrofi sta sopportando da mesi a causa della chiusura al traffico del ponte che collega il territorio mantovano a Calvatone e al Cremonese.

Come noto il ponte è sotto analisi da parte del Comitato regionale della Soprintendenza per la valutazione della possibilità di sostituire la struttura attuale con una di uguali caratteristiche estetiche ma con una capacità di carico adeguata alle necessità del traffico attuale. L’obiettivo è avere un ponte transitabile almeno dal cosiddetto traffico leggero, ossia veicoli sino a 3 tonnellate e mezzo di peso e larghezza non superiore ai 2 metri e 10 centimetri.

Sarà quindi solo dopo la presentazione della relazione da parte dell’esperto incaricato dalla Provincia che la Commissione dei Sovrintendenti regionali potrà esprimersi in merito agli interventi possibili sullo storico manufatto.