Prende a pugni un carabiniere e nasconde cocaina: arrestato a Castiglione un 37enne

CASTIGLIONE – Un controllo stradale si è trasformato in un intervento ben più complesso nel pomeriggio di sabato 18 ottobre a Castiglione delle Stiviere. I carabinieri hanno fermato un’autovettura sospetta nel parcheggio del supermercato Aldi, in via Mazzini. Durante l’identificazione il conducente ha tentato di disfarsi di un involucro, gesto che non è sfuggito ai militari. Recuperato l’oggetto, l’uomo ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato bloccato dopo pochi metri. Ne è seguita una breve colluttazione durante la quale uno dei militari è stato colpito al volto con alcuni pugni, riportando lesioni che hanno richiesto cure mediche e una prognosi di 10 giorni. All’interno dell’involucro c’erano dieci “palline” termosaldate contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 8 grammi. Il soggetto, un cittadino marocchino di 37 anni, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato con l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e lesioni personali. Attualmente si trova presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.