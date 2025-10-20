Calcio Eccellenza – Castiglione, segnali di ripresa: 1-1 col Carpenedolo

CASTIGLIONE Un Castiglione ordinato e ben disposto in campo ferma con merito l’attrezzato Carpenedolo nel derby verità per mister Volpi che in queste ore incasserà la riconferma dalla dirigenza rossoblù dopo il difficile inizio di stagione. Tutti promossi gli aloisiani in campo, da un Mangili gigantesco a centrocampo ad un Boafo frizzante in fascia a uno Scidone risolutivo in avanti. Che dire poi di Segna, decisivo nel momento del bisogno neutralizzando un calcio di rigore nel finale. Ritmi bassi, esageratamente bassi, per una categoria come questa nella prima frazione dove qualche sbadiglio non è mancato tra il deluso pubblico del “Lusetti”: le chances da rete latitano mentre, al contrario, gli errori in fase di appoggio proliferano. La conclusione sbilenca di Faini al 3’ illude gli addetti ai lavori poichè per attendere l’occasione successiva si dovrà attendere fino al 21’ quando Mangili “cicca” un destro volante spedendo lontano dalla porta. Il 33’ potrebbe essere invece il momento di svolta del match ma Scidone, dopo un flipper generato da una punizione sulla trequarti aloisiana, accomoda docilmente tra le braccia di un quasi stupito Benedetti. Tra le fila rossoblù si distingue il giovane Ravelli, che con due diagonali ben eseguite toglie da eventuali impicci la retroguardia di casa. Nella ripresa lo spartito non cambia ma è il Castiglione, un po’ a sorpresa, a tenere il pallino del gioco. Al 57’ l’intero impianto urla al gol quando vede partire il siluro di Suardi che Benedetti, in qualche modo, “graffia” in corner con un intervento decisivo. Il calcio è però uno sport spietato e, come spesso capita, premia la squadra più cinica. Corre il minuto 64’ quando Pjetri, con una ripartenza a favore, perde un pallone sanguinoso sull’out di destra permettendo la contromossa bresciana: Peli scappa, duella bene col neoentrato Okou Okou che offre la sponda, e in diagonale beffa un Segna sino a quel momento inoperoso. Il gol subìto potrebbe pesare come un macigno ma i mastini rialzano subito la testa tuffandosi alla ricerca del pareggio che giunge, tanto puntuale quanto meritato, al 73’: la pennellata su punizione laterale, complice anche una deviazione fortunosa, viene tramutata in gol da Scidone che si riscatta così dall’errore precedente. I locali intuiscono che possono mordere ma un nuovo, clamoroso, errore in uscita di Fiorentino spiana la strada a Peli che all’81’ viene travolto in area da un Segna che altro non poteva fare: dal dischetto si presenta Proch ma lo stesso numero uno aloisiano si supera e neutralizza volando alla sua destra. Non è finita qui perchè il pepe sta tutto nella coda. Un giro di lancette dopo è Okou Okou a saltare l’ultimo difendente rossoblù presentandosi davanti a Segna ma il suo pallonetto termina incredibilmente a lato. I padroni di casa resistono, tengono il pallone nella metà campo ospite portandosi così a casa un pareggio che ha il profumo della ripartenza.