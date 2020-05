A scuola di biblioteca: la cultura al servizio della didattica

MANTOVA La Biblioteca Mediateca Gino Baratta attiva da giovedì 7 maggio, e per tutto il mese di maggio, un nuovo progetto, “A scuola di Biblioteca”, per supportare le attività di didattica dei docenti delle scuole primarie e delle scuole medie (o secondarie di primo grado) del Comune di Mantova: agli insegnanti dei vari istituti verranno proposti momenti di formazione, approfondimento e collaborazione sulla promozione della lettura e sulle attività già in essere della Biblioteca.

“Il progetto nasce dalla volontà di fornire un sostegno agli insegnanti – ha detto l’assessore alla Pubblica Istruzione Marianna Pavesi – in una fase di profondo cambiamento delle modalità didattiche, in cui svolge un ruolo fondamentale l’utilizzo delle piattaforme digitali, e consente al contempo di sfruttare queste risorse per una trasmissione innovativa dei contenuti”.

“Le biblioteche – ha aggiunto l’assessore alle Biblioteche Paola Nobis – contribuiscono pertanto a fornire suggerimenti per il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi nella lettura. Partendo da questo presupposto hanno sostenuto il progetto elaborato dalla biblioteca”.

Le scuole primarie saranno coinvolte nel progetto #perfareunlibro, la campagna social in cui i bambini, singoli o come classe, sono invitati a creare un proprio libro, grazie ai consigli che settimanalmente vengono forniti loro, e che verranno poi esposti in mostra al Baratta. Verrà predisposta anche una selezione di libri da leggere ad alta voce e creato un percorso di conoscenza della letteratura contemporanea.

Per le scuole medie gli insegnanti si confronteranno con da Simonetta Bitasi nell’ambito dell’iniziativa ‘Prof. mi leggi una storia?’ per conoscere libri, letture e nuove idee di promozione alla lettura.

Infine, per entrambi i livelli di studio, verrà proposto un approfondimento sui servizi e sulle collezioni della Biblioteca e per le varie fasce di età verranno presentate una serie di bibliografie, anche tematiche, utilizzabili come proposte di lettura estiva.

Il corso si svolgerà in videoconferenza. I docenti interessati a partecipare sono invitati ad iscriversi compilando il modulo che si trova al link https://forms.gle/k7SEgqdBLGJ2oeYP8 .