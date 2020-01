Questione Rsa Aperta di Pegognaga: Ats precisa che sono state attuate tutte le azioni per tutelare le famiglie

PEGOGNAGA – La cessazione del servizio di Rsa aperta alla Bovi di Pegognaga ha creato non poche fibrillazioni tra l’amministrazione comunale e l’opposizione e nella giornata di ieri è arrivato un comunicato della Ats Val Padana in cui si precisa che tutte le azioni utili per tutelare gli utenti del servizio e le loro famiglie sono state esperite.

Rsa aperta, val la pena ricordarlo, è un servizio di Regione Lombardia, che offre la possibilità di usufruire di servizi sanitari e sociosanitari utili a sostenere la permanenza al domicilio della persona anziana il più a lungo possibile, con l’obiettivo di rinviare nel tempo la necessità di un ricovero in una struttura residenziale. Come noto è in corso un cambio di gestore alla Rsa laurenziana con conseguente proroga dell’incarico all’attuale gestore fino al 31 gennaio 2020: «A seguito di comunicazione da parte dell’Ente Gestore Csa in merito alla volontà di rinunciare all’erogazione della misura Rsa aperta afferente alla Rsa di Pegognaga alla data di scadenza del 31 dicembre 2019 del contratto in essere – si legge nel comunicato – l’ATS della Val Padana, in data 17 dicembre, ha provveduto formalmente ad invitare Csa a proseguire sino al 31 gennaio 2020 – in analogia all’attività di tipo residenziale – anche con la misura RSA aperta, per gli assistiti il cui piano assistenziale si estendeva ai primi mesi del 2020. Nella stessa nota, veniva posto in capo a Csa il compito di informare le famiglie beneficiarie di progetti con scadenza naturale al 31 dicembre sulle diverse opportunità di assistenza, al fine di garantire loro la libera scelta dell’erogatore, in collaborazione con la struttura competente all’interno di Ats con la quale sono state concordate le modalità operative. In data 27 dicembre l’Area Servizi al cittadino e alla persona del Comune di Pegognaga segnalava all’Ats possibili disservizi relativi alla cessazione della misura Rsa Aperta da parte di Csa. A seguito di ciò, l’ATS ha preso tempestivamente contatto con i servizi sociali del comune di Pegognaga e dei comuni limitrofi per la gestione delle criticità emerse».