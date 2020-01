A Castel d’Ario il tradizionale presepe di Amelia e Franco

CASTEL D’ARIO – C’è tempo fino al 6 gennaio per ammirare il presepe che i coniugi Amelia Riccadonna e Franco Barsoni allestiscono ogni anno nel loro giardino di viale delle Rimembranze a Castel d’Ario. Una tradizione che va avanti ininterrottamente da 13 anni. Quest’anno Amelia e Franco hanno optato per un presepe fedele al significato cristiano, con la riproduzione di una Betlemme in miniatura che al crepuscolo assume sfumature davvero suggestive. Una forma devozionale assurta a vera e proprio forma d’arte, apprezzata e ricercata al punto che ogni anno tanti sono i visitatori che arrivano anche dai paesi limitrofi. (ma.vin)