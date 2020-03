Quistello – Esenzione dalle tasse comunali per le aziende

QUISTELLO In tempo di emergenza Covid-19, l’amministrazione comunale di Quistello ha deciso di esentare dalla tassa rifiuti e dalla tassa occupazione suolo pubblico le attività oggi chiuse. Un primo aiuto concreto, un segno proporzionato alle forze disponibili a livello locale, per dare una mano alla ripresa delle attività economiche al termine di questo triste momento.

«Consapevoli che occorrono più strutturate misure, che solo enti superiori possono prevedere, nel nostro piccolo cerchiamo di dare un segno concreto di vicinanza – commenta il sindaco Luca Malavasi con gli assessori, al termine di una giunta di emergenza – unitamente al bando Revit, la cui apertura è posticipata al 3 maggio, cerchiamo di dare una mano ai piccoli commercianti e artigiani, i più colpiti da questa emergenza e con gli aiuti più limitati dalle norme attualmente in vigore. Ad oggi sono destinati alla misura 11mila euro, ma nelle prossime settimane ci impegnamo a trovare le risorse necessarie perché nessuno resti escluso.