Rimorchio perde la legna: centrata un’automobile

ACQUANEGRA – rattore perde il carico di legname che va a colpire un’automobile, il cui conducente finisce in ospedale in condizioni tuttavia non particolarmente preoccupanti. Il fatto si è verificato ieri poco prima delle 12.30 lungo la provinciale 17 tra Acquanegra e la frazione di Mosio. Sta di fatto che per motivi non ancora chiari il trattore ha perso il carico di legname che portava sul rimorchio ed è andato a colpire l’auto che si trovava dietro a poca distanza. Il veicolo è rimasto gravemente danneggiato e il conducente, residente a Viadana, è stato portato in ospedale a Mantova. La provinciale è rimasta chiusa al traffico un paio d’ore, in attesa che venisse liberata. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia stradale.