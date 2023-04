Roverbella – Fuori strada con l’auto: grave una donna di 64 anni

ROVERBELLA In un ponte del 25 aprile caratterizzato da numerosi incidenti – alcuni dei quali trattiamo nell’articolo sottostante – si segnala quello che ha visto come protagonista, suo malgrado, una donna di 64 anni uscita di strada la scorsa a notte a Roverbella. Uno schianto tremendo nel quale la donna ha riportato un trauma toracico che ha comportato il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Mantova. Condizioni gravi ma, a quanto sembra, la 64enne non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente, secondo una primissima ricostruzione ancora provvisoria, si è verificato nel tratto di strada statale 62 che attraversa il territorio di Roverbella ed è avvenuto poco prima delle 2 della notte tra lunedì e martedì: la donna avrebbe perso il controllo della propria vettura ed è uscita di strada schiantandosi in un fossato che costeggia la carreggiata. Immediati sono scattati i soccorsi, forse allertati dalla stessa 64enne che, a quanto sembra, risultava cosciente – sia pure dolorante e sotto shock – all’arrivo dei sanitari del 118. A preoccupare, in particolare, questi ultimi, il trauma toracico che la donna aveva ripportato sbattendo violentemente contro il volante al momento dell’uscita di strada e dell’impatto con il fossato. Si è quindi deciso di trasferire la 64enne all’ospedale di Mantova dove i medici le avrebbero riscontrato numerose lesioni al torace ma – fortunatamente – non tali da porla in pericolo di vita. Ulteriori rilievi sono stati effettuati dalle forze dell’ordine.