Roverbella – Giovane ricercata per rapina catturata dai Carabinieri

Roverbella Una donna di 25 anni, residente a Povegliano Veronese (Vr), è stata catturata dai Carabinieri di Roverbella in quanto ricercata per scontare una condanna definitiva per rapina. I fatti risalgono al 2018, quando la donna si era resa responsabile del reato di rapina a Torino, commesso insieme ad altre persone, tra cui anche dei minori. All’epoca, era stata denunciata. Dopo una condanna in primo grado e un’analoga condanna in appello, la donna aveva presentato ricorso in Cassazione, ma quest’ultimo è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la condanna in appello è divenuta esecutiva, portando la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino a emettere un ordine di esecuzione per la carcerazione a suo carico. La donna dovrà espiare una pena di 3 anni di reclusione. La cattura è avvenuta durante un normale controllo alla circolazione stradale effettuato dai Carabinieri di Roverbella. Durante il controllo, i militari hanno scoperto che a carico della 25enne figurava un mandato di cattura. Per tale motivo, la donna è stata immediatamente arrestata e tradotta presso la Casa Circondariale di Mantova, dove sconterà la condanna definitiva.