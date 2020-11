Sabbioneta – Comune e Protezione Civile in aiuto delle persone fragili

SABBIONETA Con l’inserimento nella zona rossa, grazie alle attività commerciali presenti sul territorio, è stato riattivato il servizio di consegna a domicilio dei beni di prima necessità, cibo e farmaci, come si era fatto in occasione del lockdown nei primi mesi dell’anno.

L’iniziativa è stata assunta di concerto col Comune di Sabbioneta e la Protezione civile di Asola. Si tratta di un servizio mirato soprattutto ad aiutare gli anziani soli o comunque le persone in estrema difficoltà, senza alcuna rete familiare o amici disponibili.

Queste le attività e i numeri di riferimento: Farmacia Boschesi (servizio attivo per famiglie colpite dal virus o in quarantena, per persone sole e con difficoltà motorie; per Sabbioneta 0375-52058 e per Breda Cisoni 0375-254145); Forno Maglia (forno e alimentari, a Sabbioneta 0375-52116 e Ponteterra 0375-220305), Alimentari Rosa Paola (forno e alimentari a Sabbioneta 0375-220132); Ortofrutticola Genovesi e Anversa (supermercato, dal 9 novembre acasatua@ortofrutticolasrl.it oppure 0375-222183); Panetteria Pagani Vito di Geminiano (forno e alimnetari di Breda Cisoni 0375-254106, 3494212349); Pagani Alcide di Lanfredini Rita (forno e alimentari di Breda Cisoni 0375-254074); Sarzi Sartori Alberto “da Domenico” (frutta e verdura a Breda Cisoni 0375-254014); La Bottega di Villa Pasquali (forno e alimentari 3381225868); Fiorfiore di Villa Pasquali (Supermercato 0375-52456).