Sabbioneta: contravvenzioni, nelle casse 222mila euro in meno

SABBIONETA Si profila un risparmio ancor più consistente per il Comune in ordine alla gestione delle contravvenzioni da comminare per violazioni al codice della strada. La riduzione delle entrate in materia è stata quantificata con più precisione con l’approvazione della quarta variazione al bilancio di previsione, che per l’anno in corso ha stabilito una contrazione delle multe per 60mila euro, che saliranno a 72 mila nel 2025 e a ben 90 mila nel 2026.

Nell’arco del triennio, quindi, il Comune conta di incassare 222mila euro in meno. Questo significa una riduzione delle spese connesse alla gestione dei verbali, alla loro postalizzazione, al noleggio delle attrezzature e una contrazione della quota dovuta alla provincia di Mantova per sanzioni comminate sulle strade provinciali. A conti fatti, si tratta di 14.020 euro sull’esercizio 2024, 21.370 euro sul 2025 e 28.220 sul 2026, che porta a un totale di 63.610 euro.

Nelle scorse settimane la prima stima intorno al biennio 2024-2025 era stata meno ottimistica, prospettando un recupero di disponibilità per poco più di 20mila euro, mentre ora superiamo i 35mila. Il rovescio della medaglia, ovviamente, sta nel minor gettito per le casse comunali. Circostanza che rallegra però ciclisti, camionisti e automobilisti che transitano sul territorio del Comune.