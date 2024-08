San Martino: messa in sicurezza strade, il Comune incassa 150mila euro

SAN MARTINO DALL’ARGINE San Martino dall’Argine avrà presto strade più sicure grazie al contributo da 150mila euro incassato dal Ministero grazie al bando “Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale ambiti stradali”. I lavori saranno realizzati nei prossimi mesi compatibilmente con le condizioni meteo necessarie per l’esecuzione dei diversi interventi.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessio Renoldi punta alla sicurezza delle strade e, quindi, dei suoi cittadini. Presto saranno realizzati diversi interventi grazie al contributo messo a disposizione dal Ministero e recentemente incassato dal Comune: si tratta di 150mila euro frutto del bando “Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale ambiti stradali.

Diverse le opere previste dall’amministrazione grazie a questi contributi appena incassati: «prevediamo di realizzare una nuova segnaletica orizzontale e verticale – spiega il primo cittadino di San Martino dall’Argine Alessio Renoldi parlando dei lavori -. A questi interventi si aggiunge la potatura degli alberi che sorgono sul ciglio delle strade: l’obiettivo è di evitare eventuali cadute potenzialmente pericolose per veicoli e passanti. Infine, procederemo con l’asfaltatura di piccoli tratti in ghiaia, come ad esempio il parcheggio del campo sportivo», conclude il sindaco.

Ancora presento per conoscere con esattezza i tempi di esecuzione degli interventi anche se, come spiega il primo cittadino, il Comune di San Martino dall’Argine sta provvedendo all’affidamento dei lavori. «Per alcuni interventi – specifica a tale proposito il primo cittadino – aspetteremo la stagione più indicata. Entro qualche mese i lavori saranno comunque completati».

Ancora qualche tempo, dunque e le strade del territorio saranno più sicure e funzionali.