Calcio Serie B – Mantova, 9 gol ai dilettanti del MolvenoSpor

MOLVENO (Tn) Si è conclusa 9-0 la prima amichevole stagionale del Mantova, disputata a Molveno contro la squadra dilettantistica locale. Dominio totale dei biancorossi che hanno espresso una manovra sciolta con buone combinazioni anche tra i nuovi giocatori. A proposito dei nuovi, da segnalare la doppietta di Ruocco e la rete finale di Mancuso. Unica nota dolente di giornata: le uscite per infortunio di Radaelli dopo una manciata di minuti; e di De Maio a inizio ripresa che ha costretto il Mantova a giocare in 10 per oltre mezz’ora. Giovedì alle 17, sempre a Molveno, il secondo test contro il Castiglione.

MOLVENOSPOR-MANTOVA 0-9

RETI 12’ Fedel, 16’ e 34’ Ruocco, 28’ Trimboli, 35’ Galuppini, 46’ pt rig. Wieser, 50’ Bani, 72’ Cinetti, 85’ Mancuso.

MOLVENOSPOR: Mottes, Nicolussi, Risatti, Sottovia, Mochen, Zeni, Callovini, Misimi, Dalfovo, Tessaro, Nicolussi. Entrati: Donini, Clementel, Viola, Faes, Fanti, Lorenzi, Belhamra, Franchi, Stenico, Manzotti, Cornella, Lamber, Malfatti. All.: Brunori.

MANTOVA 1° tempo: Festa; Radaelli (4’ Fedel), Cella, Redolfi, Panizzi; Trimboli, Burrai, Wieser; Galuppini, Mensah, Ruocco.

MANTOVA 2° tempo: Sonzogni; De Maio (uscito all’11’), Brignani, Solini, Bani; Muroni, Fedel, Debenedetti; Cinetti, Mancuso, Fiori. All.: Possanzini.

ARBITRO: Mazzer di Conegliano (assistenti: Rusu e Giannone).

NOTE: Giornata serena, terreno in buone condizioni. Calci d’angolo: 2-14. Spettatori 300 circa.