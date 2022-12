Suzzara – Tenta di rubare dei gioielli, Natale in carcere per una giovane

Suzzara Natale in carcere per una giovane resasi responsabile di un tentativo di furto due giorni fa in un’abitazione di Suzzara: nella giornata di ieri l’udienza di convalida si è conclusa con la convalida – appunto – dell’arresto e disponendo la misura cautelare del carcere della giovane, una ragazza di origini rom, risultata residente a Milano. Nella ricostruzione che è stata fatta ieri in tribunale è risultato che la ragazza si è introdotta nell’abitazione suzzarese di un cittadino di origine cinese, con l’intento di impossessarsi di contanti e gioielli. La giovane era riuscita a mettere le mani su un anello in oro quando era stata scoperta dal proprietario e aveva provato a farsi alla figa. L’uomo era però riuscito a bloccarla utilizzando anche un coltello che le aveva lanciato colpendola col manico a una gamba (non sono infatti risultate lesioni sul corpo della ragazza) e riuscendo a trattenerla prima dell’arrivo dei carabinieri che l’avevano tratta in arresto. Probabilmente la ragazza si trovava in giro insieme ad altre due persone che però sono riuscite a dileguarsi prima dell’arrivo dei militari.

Indagini in corso per risalire all’identità di queste due persone e capire se si sono rese responsabili di altri fatti analoghi.