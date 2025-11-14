San Benedetto Po, 24enne arrestato: droga e armi trovate in casa

SAN BENEDETTO I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga, unitamente al Nucleo Cinofilo Carabinieri di Orio al Serio (BG), nella serata del 12 novembre, si sono recati nell’abitazione di un 24nne a San Benedetto Po, dando esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Mantova.

I militari, durante la perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato 24 grammi di “hashish”, 14 grammi di “marijuana” suddivise in dosi, materiale per il confezionamento dello stupefacente, 1 machete, 18 cartucce da caccia a pallini, 1 carabina ad aria compressa modificata ed 1 coltello.

Il soggetto è stato tratto in arresto poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.