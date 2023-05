San Martino: opere pubbliche e Pgt, il piano di Renoldi per il terzo mandato

SAN MARTINO DELL’ARGINE La squadra del sindaco uscente Alessio Renoldi pronta a scendere in campo per conquistare il terzo mandato amministrativo. Una sfida alla luce della quale la civica si presenterà mercoledì sera alla cittadinanza.

Sono tanti gli obiettivi che il sindaco uscente e candidato primo cittadino Alessio Renoldi si pone per il prossimo mandato: obiettivi che passano per il completamento delle opere attualmente in corso nel paese e per la realizzazione di altri importanti interventi che coinvolgeranno diverse aree e settori del territorio. Punti inseriti nel programma elettorale dove centrali risultano essere «un’ulteriore riduzione del debito, la redazione del nuovo Pgt e la conclusione delle opere in corso in questi giorni a San Martino: piazza, ciclabile verso Marcaria ed il cinema – spiega il candidato -. Pensando alle opere future, invece, uno degli obiettivi primari del prossimo mandato sarà la realizzazione delle pertinenze e dei marciapiedi di via Garibaldi, da Piazza Castello a Piazza Matteotti».

Massima attenzione anche al mondo della scuola per cui la lista Progetto Comune prevede il potenziamento dei servizi scolastici integrativi per rendere le scuole di San Martino dall’Argine sempre più attrattive e richiamare così alunni anche dai paesi limitrofi. E sempre pensando ai più giovani, Renoldi e la sua squadra puntano a supportare attivamente le associazioni sportive locali.

In agenda potenziamenti anche in tema di sicurezza con l’aggiunta – questa l’intenzione – di tre o quattro occhi elettronici nei punti strategici del territorio (centro abitato e cimitero in primis per evitare furti ed atti vandalici). Tutti aspetti, questi, che la squadra illustrerà alla cittadinanza mercoledì alle 21 al Centro Sociale Incontro nel corso dell’incontro di presentazione della lista e del programma elettorale.