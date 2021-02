Rugby Top 10 – Viadana, parla Zaridze: “La vittoria di Reggio può svoltare la stagione”

VIADANA Il successo colto sabato scorso al Mirabello sul Valorugby ha portato una ventata di entusiasmo in casa del Rugby Viadana, che domenica allo Zaffanella (ore 15) ospiterà il Sitav Lions Piacenza nella 12ª giornata del Top 10. Ne parliamo con il tre quarti Sebastien Zaridze, tra i grandi protagonisti della vittoria di Reggio. «Siamo consapevoli di affrontare un’altra gara difficile – dice – Piacenza è squadra di valore, ha appena battuto le Fiamme Oro e in precedenza ha sconfitto anche Rovigo. Per quanto ci riguarda, vogliamo riscattare la beffarda sconfitta dell’andata, quando subimmo la meta decisiva in pieno recupero. Dovremo approcciare al meglio la partita ed essere concreti e costanti, attenti in difesa per non concedere vantaggi agli avversari. Come dicevo, i Lions non saranno una delle grandi del campionato, ma possono mettere in difficoltà tutti e, se non saremo attenti, sfruttare i nostri errori».

Il Viadana che si esalta con le “big” dovrà quindi dimostrare compattezza e concretezza anche con le compagini sulla carta più abbordabili. Tornando però alla sfida di Reggio, Zaridze è entrato nel tabellino realizzando una meta. «Ho solo finalizzato una bella azione della squadra – racconta – sono felice sia servita per vincere». Le mete dei gialloneri sono state realizzate dai tre quarti e Zaridze ci tiene a precisare che «se il settore arretrato è andato a segno, lo dobbiamo soprattutto all’ottimo comportamento della mischia. Il successo colto a Reggio è frutto del collettivo, non solo di chi ha iniziato la gara, ma anche di quei giocatori che, come me, sono subentrati».

«Stiamo lavorando molto con coach Fernandez anche sull’aspetto caratteriale – continua Zaridze – non abbiamo mai mollato le volte che i nostri avversari segnavano, abbiamo pensato a giocare, a fare la nostra partita, ci abbiamo sempre creduto. Reggio ha forse pensato che poteva staccarci e vincere, ma noi abbiamo sempre trovato la forza per reagire. Ne è uscita una partita davvero emozionante e avvincente, che siamo felici di essere riusciti a vincere. Ci dà una bella iniezione di fiducia, può cambiare in positivo la stagione». Se la partita è stata intensa e spettacolare lo si deve anche all’arbiraggio di Mitrea. «Esatto – conclude Zaridze – ha fischiato solo quando doveva intervenire, non ha spezzettato il gioco e questo è stato un bene per lo spettacolo. La vittoria, ovviamente, ha reso il tutto ancora più bello».